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رئيس الشؤون الدينية التركية: القدس عاصمة فلسطين الأبدية

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رئيس الشؤون الدينية التركية: القدس عاصمة فلسطين الأبدية
Reuters
القدس
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أكد رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، أن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

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وفي تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، أمس الثلاثاء، تعليقا على إعلان "صفقة القرن"، قال أرباش إن "مدينة الإنسانية القديمة وأول قبلة الإسلام، تواجه محاولة غير منصفة".

وأضاف: "الفهم المتهور الذي يتجاهل القانون الدولي والتقاليد القديمة والإنسانية، يسعى لجعل القدس عاصمة لإسرائيل".

وشدد: " فليعلم الجميع أن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية".

وفي مساء أمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن عن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

المصدر: الأناضول

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