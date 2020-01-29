الأستراليون العائدون من "ووهان" الصينية سيعزلون في جزيرة "عيد الميلاد"!

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن مواطني بلاده المقيمين في مدينة ووهان الصينية سيجري إجلاؤهم إلى جزيرة "عيد الميلاد" التابعة لأستراليا، حيث سيتم عزلهم.

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ونقلت قناة تلفزيون "9 نيوز" عن موريسون قوله: "نتعامل مع الأستراليين الذين كانوا هناك، ويجب أن نحدد هويات الأكثرعرضة للإصابة بالعدوى".

وأفاد رئيس الحكومة الأسترالية بأن مواطني بلاده الذين وصلوا من ووهان سيبقون في هذه الجزيرة لمدة تصل إلى أسبوعين، حتى يتم إثبات أنهم غير مصابين بالنوع الجديد من فيروس كورونا، مشددا على أن أولوياته هي سلامة الأستراليين، فيما أُعلن أن أكبر شركة طيران في أستراليا "كانتاس إيرويز"، عرضت المساعدة في إجلاء الأستراليين من مدينة ووهان الصينية.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر الماضي بتفشي التهاب رئوي مجهول في مدينة ووهان، الواقعة في المنطقة الوسطى من شرق البلاد، وشخّص الخبراء سبب المرض بأنه يعود إلى نوع جديد من فيروس كورونا.

وتقول بيانات السلطات الطبية الصينية إن إجمالي عدد المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في البلاد بلغ نحو 6 آلاف شخص، توفى منهم 132 مصابا، فيما سجلت حالات إصابة بالمرض ذاته في هونغ كونغ وماكاو وتايوان وتايلاند واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا وفيتنام وسنغافورة ونيبال وفرنسا وأستراليا وماليزيا وألمانيا.

المصدر: نوفوستي