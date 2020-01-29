تفاصيل الأيام الأولى لظهور فيروس "الشيطان" في الصين!

تفشى فيروس "كورونا" بطفرته الجديدة فجأة وتركزت بؤرته في مدينة ووهان الصينية وتسبب في وفاة أكثر من مئة وإصابة الآلاف، وترك تداعيات خطيرة على أكثر من صعيد.

فكيف ظهر هذا الوباء؟ وكيف تعاملت السلطات الصينية مع هذا التحدي الخطير؟ وما دور الجيش الصيني في مواجهة مثل هذا التحدي الاستثنائي؟

زوجان روسيان يقيمان في مدينة ووهان أجابا على الكثير من مثل هذه التساؤلات التي تدور في الأذهان، وخاصة من قبل الذين يعيشون بعيدا عن مصدر الخطر.

ونقلت في هذا السياق يانا وزوجها نيكيتا، اللذان يقيمان ويعملان في ووهان، شهادة حية تكشف ملابسات تفشي الفيروس الجديد الذي وصفه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بـ"الشيطان"، وما دار في المدينة من أحداث قبل وبعد الإعلان الرسمي عن تفشي الوباء.

تحدث الشاهدان عن أحوال المدينة المعيشية والأمنية منذ نهاية ديسمبر حتى الخامس والعشرين من يناير، ونقلا ما شاهداه في الشوارع وفي المحلات التجارية ووسائل المواصلات من مواقف وشجون.

الكثير مما جرى داخل المدينة تجدونه في الفيديو المرفق، بلسان شاهدي عيان عايشا عن كثب الحدث منذ بدايته.

المصدر: RT