مجلة "عامي" العبرية تجري مقابلة مع المدون السعودي المشهور محمد سعود في الرياض

أجرت مجلة "عامي ماغازين" الناطقة باسم الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، مقابلة مع المدون السعودي المشهور محمد سعود في الرياض، قال خلالها إنه يحب إسرائيل ويأمل بالسلام.

وأضاف سعود أن السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل "أمر ممكن" و"يجب بذل قصارى جهدنا من أجل السلام"، حسب فيديو للمقابلة نشرته المجلة. كما غنى سعود وصحفي من المجلة أجرى المقابلة، الأغنية العبرية المعروفة "شالوم عليخم" باللغة العبرية.

صحفي يهودي امريكي زار السعودية 🇸🇦واجرى مقابلة في الرياض مع محمد سعود الذي استضافه على طعام يهودي حلال. وقال سعود في المقابلة التي نشرتها مجلة "عامي" اليهودية الامريكية: "أحب إسرائيل وان شاء الله سيحل السلام بين الدولتين وفي الشرق الاوسط"@Chusidel@ami_magazinepic.twitter.com/Sn5XSwUTKM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 28, 2020

VIDEO: Preview of Shloime Zionce @Chusidel’s Exclusive Interview with @mohsaud08 in this weeks Ami!https://t.co/CP5kBZie0V — Ami Magazine (@Ami_Magazine) January 28, 2020

المصدر: RT