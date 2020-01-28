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مجلة "عامي" العبرية تجري مقابلة مع المدون السعودي المشهور محمد سعود في الرياض

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أجرت مجلة "عامي ماغازين" الناطقة باسم الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، مقابلة مع المدون السعودي المشهور محمد سعود في الرياض، قال خلالها إنه يحب إسرائيل ويأمل بالسلام.

وأضاف سعود أن السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل "أمر ممكن" و"يجب بذل قصارى جهدنا من أجل السلام"، حسب فيديو للمقابلة نشرته المجلة. كما غنى سعود وصحفي من المجلة أجرى المقابلة، الأغنية العبرية المعروفة "شالوم عليخم" باللغة العبرية.  

المصدر: RT

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