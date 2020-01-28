"صفقة القرن" تتوخى تشكيل منظمة أمنية تضم فلسطين وإسرائيل والأردن ومصر

تتضمن رؤية الإدارة الأمريكية للسلام تشكيل منظمة أمنية ستضم فلسطين وإسرائيل والأردن ومصر، على غرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وجاء في نص الوثيقة المعروفة بـ"صفقة القرن" المنشور على موقع البيت الأبيض الإلكتروني الثلاثاء، أن "الدولة الفلسطينية ومصر والأردن وإسرائيل (وغيرها من دول المنطقة الراغبة في الانضمام) يجب أن تشكل منظمة للأمن والتعاون في الشرق الأوسط على غرار نموذج تستخدمه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

ورأى واضعو الخطة أن مهمة المنظمة يجب أن تشمل الإنذار المبكر للنزاعات ومنع نشوب النزاعات وإدارة الأزمات.

وأشار القائمون على الخطة إلى أن "الغرض من هذه الرؤية هو أن يكون الطرفان قادرين على مواجهة التحديات الأمنية".

ويفترض أن "تتحمل الدولة الفلسطينية أكبر قدر ممكن من الالتزامات الأمنية وبأسرع وقت"، فضلا عن أن فلسطين لن تضطر لإنفاق الأموال على الحماية من الأعداء الخارجيين، لأن إسرائيل ستساعدها في ذلك.

المصدر: وكالات + RT







