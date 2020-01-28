"حزب الله": صفقة القرن دليل على أن المقاومة الخيار الوحيد لتحرير الأرض

أكد "حزب الله" اللبناني أن الإعلان عن مضمون "صفقة القرن" الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط، خطوة خطيرة للغاية تؤكد أن المقاومة، تعتبر الخيار الوحيد لتحرير الأرض واستعادة المقدسات.

وأعرب "حزب الله" في بيان له، عن إدانته ورفضه الشديد لـ"صفقة القرن"، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلقت هذه الخطة "على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه الطبيعية المشروعة".

واعتبر البيان أن الصفقة "خطوة خطيرة للغاية سيكون لها انعكاسات بالغة السوء على مستقبل المنطقة وشعوبها" و"محاولة القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والشرعية".

وشدد حزب الله على أن المضي قدما في مشروع الصفقة يؤكد أن "خيار المقاومة هو الخيار الوحيد لتحرير الأرض واستعادة المقدسات وأن كل الخيارات التفاوضية لا تعيد أرضا ولا تحرر معتقلا، بل تدفع بالعدو إلى مزيد من العدوان والاستعلاء"، مضيفا أن هذه الصفقة "لم تكن لتحصل" رغم "تواطؤ وخيانة عدد من الأنظمة العربية الشريكة سرا وعلانية في هذه المؤامرة".

ودعا حزب الله الشعب الفلسطيني وقياداته وفصائله المقاومة إلى التوحد من أجل مواجهة الخطة الأمريكية بكل قوة، مؤكدا أن "جميع المؤامرات والصفقات والخيانات لا يمكنها أن تشطب حق الفلسطينيين في أرضهم ومقدساتهم وحق العودة إلى قراهم ومدنهم".

وعبر البيان عن قناعته بأن الشعوب العربية قادرة على الإطاحة بمشروع "صفقة القرن" في وقت قريب وإسقاط مفاعيلها.

المصدر: قناة "المنار"