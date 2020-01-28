مقتل 50 شخصا بمواجهات بين ميليشيات متناحرة في إفريقيا الوسطى

قتل 50 شخصا على الأقل خلال مواجهات بين ميليشيات متناحرة للسيطرة على مدينة بريا في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفقا لإعلان محافظ منطقة كوتو العليا، إفاريست بنغينيدي، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن بنغينيدي قوله: "يوجد زهاء 50 قتيلا. دفنت العائلات بعض الجثث مباشرة (عقب المواجهات)، لذلك من الصعب تقديم إحصائية دقيقة".

وأشار المحافظ إلى أن التسوية جارية بمشاركة قوات الأمم المتحدة والسلطات وممثلي الميليشيات، مضيفا أن الهدوء عاد إلى المدينة.

وبدأت المواجهات يوم السبت واستمرت حتى مساء الأحد، وتم إرسال وحدة من قوات حفظ السلام الأممية المنتشرة في البلاد، إلى المدينة بعد انتهاء الاشتباكات.

وتمثل المواجهات الأخيرة اختبارا لاتفاق سلام جرى توقيعه منذ عام تقريبا بهدف إرساء السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى التي تمزقها أعمال العنف المرتكبة من قبل مجموعات مسلحة.

المصدر: أ ف ب + نوفوستي