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أميرتان مرشحتان لتولي مهام الأمير هاري وميغان

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أميرتان مرشحتان لتولي مهام الأمير هاري وميغان
Reuters
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رجحت وسائل إعلام بريطانية، تولي الأميرتان البريطانيتان، بياتريس وأوجيني، ابنتي الأمير أندرو، نجل الملكة إليزابيث الثانية، المهام الملكية لابن عمهما الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

ووفقا لكاتب السير الذاتية للقصر الملكي، روبرت لاسي، فإن الأميرتين من أقوى المرشحين لتولي مهام دوق ودوقة ساسكس، عقب قرار الأمير هاري وزوجته، بالتنحي عن أدوارهما العليا في العائلة الملكية.

ويشير لاسي، إلى ضرورة تنصيب شخصين مكان هاري وزوجته، قائلا: "إذا خرج اثنان، يجب أن يحل آخران مكانهما، ويجب أن يكونا في هذه الحالة بياتريس وأوجيني، فهما الخيار الأكثر وضوحا".
وقد صدر بيان للملكة، في وقت سابق، بينت فيه تفهمها واحترامها لقرار ورغبة الأمير هاري وميغان في بدء حياة جديدة.
وبعد فترة وجيزة، أصدر قصر باكنغهام، بيانا إضافيا أكد فيه أن، هاري وميغان لن يتلقيا تمويلا من الأموال العامة، ولن يتمكنا من استخدام ألقابهما الملكية بعد الآن.

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المصدر: صحيفة إندبندنت البريطانية

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