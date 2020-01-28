البنتاغون: انتشال بقايا جثث قتلى حادثة تحطم الطائرة الأمريكية بأفغانستان ويجري التدقيق في هوياتها

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، انتشال بقايا جثث أفراد الطائرة العسكرية الأمريكية التي تحطمت في أفغانستان، مؤكدة إجراء عملية التدقيق في هوياتها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في "البنتاغون" رفض الكشف عن هويته، قوله إن الجيش بصدد تحديد هويات القتلى.

وكان البنتاغون، أكد أن الطائرة العسكرية الأمريكية التي "تحطمت" اليوم الاثنين وسط أفغانستان قاذفة من طراز "E-11A".

يأتي ذلك، وسط أنباء تحدثت عنها وكالة "مهر" الإيرانية، تفيد بأن رجل الاستخبارات الأمريكية مايكل داندريا، الملقب بآية الله مايك، الذي يقال إنه خطط لعملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، كان على متن الطائرة العسكرية الأمريكية التي تحطمت في منطقة غزني وسط أفغانستان.

المصدر: رويترز