إنقاذ عائلة بعد مرور 34 يوما على فقدانها في غابات الأمازون (فيديو)

تم إنقاذ امرأة كولومبية أربعينية، وأطفالها الثلاثة، بعد أن ظلوا مفقودين لمدة 34 يوما، في غابات الأمازون المطيرة.

وحسبما تم نقله عن جريدة لو باريزيان الفرنسية، فقد ظلت العائلة تقتات التوت البري، للبقاء على قيد الحياة.

وقد أضاع أفراد العائلة طريق العودة إلى الأب، يوم 19 ديسمبر الماضي، حين كانوا في إجازة معه في الجزء الكولومبي من منطقة الأمازون، حين قررت العائلة، زيارة منطقة نائية في الغابات، لكنها تاهت، وضل الأشخاص الأربعة الطريق.

وبعد البحث المتواصل والمستمر، ونشر صورهم على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، التقوا بامرأة تنتمي إلى السكان الأصليين في يوبينيتو بشمال شرقي بيرو على بعد 180 كيلومترا، من منطقة ليجيزامو الكولومبية التي جاءوا منها.

وأنقذت القوات البحرية الكولومبية والبيروفية الأشخاص الأربعة، يوم الأحد، وتبين أنهم مصابون بسوء التغذية وتسلل الطفيليات إلى أجسامهم وتقرح أقدامهم، وتم نقلهم إلى مستشفى، وهم في حالة مزرية.

Una madre y sus tres hijos pasaron más de un mes perdidos en el Amazonas - https://t.co/6i7ID6Be72pic.twitter.com/Kdy43PXnmH — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 27, 2020

المصدر: جريدة لو باريزيان الفرنسية