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البرلمان الإيراني یستلم مشروع قانون خروج بلاده من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

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البرلمان الإيراني یستلم مشروع قانون خروج بلاده من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
Reuters Wana News Agency
البرلمان الإيراني-أرشيف
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أعلن مجلس الشورى الإسلامي في طهران، اليوم الثلاثاء، عن استلام مشروع قانون خروج إیران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).

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وقال عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي "أحمد أمير آبادي" إن مشروع قانون خروج إیران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) تم استلامه.

كما أعلن عن استلام مشروع قانون منع إنتاج وحيازة واستخدام الأسلحة النووية ومكافحتها.

وأضاف أمير آبادي أنه ونظرا لفتوى قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي، بتحريم الأسلحة النووية، فإن المجلس استلم مشروع قانون منع إنتاج وحيازة واستخدام الأسلحة النووية.

المصدر: إرنا

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