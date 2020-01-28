نتنياهو في موسكو غدا لإطلاع بوتين على "صفقة القرن"

أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أنه سيتوجه غدا الأربعاء إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين وإطلاعه على محتوى وتفاصيل خطة واشنطن للتسوية المعروفة بـ"صفقة القرن".

ونقلت وكالة "تاس" عن أنا يوناتان ليوس، المتحدثة باسم نتنياهو، قولها إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم مغادرة واشنطن متوجها إلى موسكو يوم الأربعاء لإطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على صفقة القرن التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحث معه مختلف المسائل المتعلقة بالأجندة الإقليمية".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق اليوم الاثنين إن الإدارة الأمريكية لم تعلم موسكو بتفاصيل "صفقة القرن"، مقترحا أن تنضم اللجنة الرباعية الدولية للوسطاء إلى مناقشة وتحليل المبادرة الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين نيته الكشف عن مضمون وتفاصيل خطته لتسوية الصراع في الشرق الأوسط اليوم في الساعة 18.00 بتوقيت غرينيتش.

المصدر: وكالات







