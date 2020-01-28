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هبوط اضطراري لطائرة مسيرة إيرانية جنوب غربي إيران (فيديو)

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هبوط اضطراري لطائرة مسيرة إيرانية جنوب غربي إيران (فيديو)
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بهبوط اضطراري لطائرة مسيرة، اليوم الثلاثاء، تابعة للقوات الجوية في الحرس الثوري، في منطقة ملاثاني بمحافظة خوزستان في جنوب غربي إيران.

وقالت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني: إن هبوطا اضطراريا نفذته طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في أطراف مدينة ملاثاني بمحافظة خوزستان في جنوب غربي إيران.

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إلى ذلك أفاد موقع "عصر جنوب" بسقوط طائرة استطلاع من طراز شاهد 129، تابعة للقوات الجوية في الحرس الثوري في منطقة ملاثاني.

المصدر: RT

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