هبوط اضطراري لطائرة مسيرة إيرانية جنوب غربي إيران (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إيرانية بهبوط اضطراري لطائرة مسيرة، اليوم الثلاثاء، تابعة للقوات الجوية في الحرس الثوري، في منطقة ملاثاني بمحافظة خوزستان في جنوب غربي إيران.

وقالت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني: إن هبوطا اضطراريا نفذته طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في أطراف مدينة ملاثاني بمحافظة خوزستان في جنوب غربي إيران.

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إلى ذلك أفاد موقع "عصر جنوب" بسقوط طائرة استطلاع من طراز شاهد 129، تابعة للقوات الجوية في الحرس الثوري في منطقة ملاثاني.

المصدر: RT