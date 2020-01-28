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تركيا ستمنح جنسيتها لسوري وأسرته لإنقاذه عائلة من تحت أنقاض زلزال ألازيغ "صورة"

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تركيا ستمنح جنسيتها لسوري وأسرته لإنقاذه عائلة من تحت أنقاض زلزال ألازيغ
Reuters MURAD SEZER
العلم التركي
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بدأت المديرية العامة للنفوس والمواطنة في تركيا، إجراءات منح الجنسية التركية للشاب السوري محمود العثمان، لإنقاذه سيدة وزوجها من تحت أنقاض زلزال ألازيغ.

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جاء ذلك على لسان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في ولاية ألازيغ التي شهدت الزلزال.

وفي هذا السياق قال صويلو "المديرية العامة للنفوس والمواطنة، بدأت بإجراءات منح أخينا محمود العثمان وأسرته الجنسية التركية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أمس أن سلطات بلاده ستمنح الجنسية التركية للشاب السوري وأسرته، مشيرا أن العثمان يدرس في تركيا ويتقن لغتها.

تركيا ستمنح جنسيتها لسوري وأسرته لإنقاذه عائلة من تحت أنقاض زلزال ألازيغ
turkpress
الشاب السوري محمود العثمان

وتصدر الشاب السوري محمود العثمان، حديث الشارع التركي، بعد انتشار مقطع فيديو للسيدة التركية دوردانه أيدن، وهي تروي البطولة التي أظهرها محمود لإنقاذها هي وزوجها من تحت أنقاض منزلهما في حي سورسورو، دون أن يكترث للجروح التي أصابت يديه.

يذكر أن مساء الجمعة، ضرب زلزال مناطق شرق تركيا بلغت قوته 6.8 درجات مركزه ولاية ألازيغ، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

المصدر: "ترك برس"

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