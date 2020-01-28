بالرغم من "كورونا".. إيران تسمح بدخول السياح الصينيين البلاد

أعلن مساعد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية للشؤون السياحية الإيرانية، أن بلاده لا تمانع دخول السياح الصينيين إلى إيران، بالرغم من تفشي فيروس "كورونا" في الصين.

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وفي تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، حول الإجراءات المتخذة بسبب تفشي فيروس "كورونا" في الصين ودخول السياح الصينيين إلى إيران، قال مساعد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية للشؤون السياحية، ولي الله تيموري: "بطبيعة الحال فإن الإجراءات الوقائية اللازمة قد اتخذت في الصين لمنع انتشار هذا الفيروس".

ولفت إلى أنه لا يوجد أي قلق بشأن الإصابة بهذا الفيروس في إيران، وأن وزارة الصحة أعلنت رسميا أنها اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا" داخل البلاد، كما اتخذت الإجراءات الوقائية المطلوبة عند دخول السياح الأجانب إلى البلاد.

وأضاف تيموري: "ليس لدينا أي خطط للحد من دخول السياح الصينيين، كما نستثمر نحن في سوق السياحة الصينية، ونريد لبلدنا أن يكون له نصيب أكبر من السياح الصينيين".

وتابع: "كان لدينا أيضا عدد كبير من السياح الصينيين الذين سجلوا أسماءهم في مهرجان الربيع الصيني، وللأسف فإن العدد قد انخفض بسبب هذا الفيروس، لكننا متأكدون من أن هذه المشكلة سيتم حلها قريبا وستتحسن الأمور في المستقبل".

المصدر: فارس