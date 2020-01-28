"صفقة القرن" تدفع نتنياهو لسحب طلب الحصانة من الكنيست

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيسحب طلبه المقدم للكنيست بمنحه الحصانة من المحاكمة بتهم الفساد، مشيرا إلى أنه لا يريد أن تعرقل المداولات البرلمانية "صفقة القرن".

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ونشر نتنياهو، أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في السلطة، بيانا الثلاثاء، قال فيه إن إجراءات الحصانة في البرلمان كانت ستصبح "سيركا" وإنه لا يريد المشاركة في هذه "اللعبة القذرة".

وأضاف: "أبلغت رئيس الكنيست بأنني أسحب طلبي في الحصول على الحصانة".

وقال نتنياهو في بيانه أنه قرر سحب الطلب لأنه يشعر بأن نتائج مداولات اللجنة (البرلمانية) تم تقريرها مسبقا، وأنه لا يريد أن تعرقل هذه المداولات في اللجنة الخطوات المصيرية المتعلقة بخطة السلام الأمريكية، المعروفة بـ"صفقة القرن".

وأضاف أنه يتعرض لملاحقة قضائية لا مبرر لها ولمناورات سياسية رخيصة من قبل خصومه، وتابع قائلا إن الاتهامات الموجه له ستسقط في قاعة المحكمة.

ويتيح سحب طلب الحصانة للمستشار القانوني للحكومة، أفيخاي مندلبليت، الفرصة لتقديم لائحة الاتهام بحق نتنياهو إلى المحكمة في غضون أسبوع، ويرجح أن تبدأ المحكمة المركزية في القدس بالنظر فيها بعد الانتخابات في شهر مارس المقبل.

المصدر: مكان+ رويترز