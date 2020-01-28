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روحاني: الحكومة الأمريكية الحالية هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة

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روحاني: الحكومة الأمريكية الحالية هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة
Reuters Brendan McDermid
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية الحالية هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة كله.

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وأضاف روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في إيران في فبراير سيكون لها تأثير على السياسة الإقليمية والدولية.

وكان روحاني شدد أمس على أن طهران لن تسمح للرئيس الأمريكي ترامب و"إرهابيي البيت الأبيض" بزعزعة العلاقة بين الشعب الإيراني ونظامه، داعيا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات.

ودعا روحاني خلال كلمة أمام محافظي المدن الإيرانية، اليوم الاثنين، الشعب الإيراني، و"حتى أولئك العاتبين علينا وعلى إدارتنا للبلاد"، إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن "استهداف وحدتنا واستقرارنا هو استكمال لخطة ترامب بعد ضرب الاتفاق النووي واغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني".

المصدر: رويترز

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