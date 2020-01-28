الصحة العالمية واثقة من قدرة الصين على احتواء "كورونا" وتدعو للهدوء

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في قدرة الصين على احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية،عن أدهانوم قوله خلال اجتماع مع السلطات في بكين، أنه يساند الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية حتى الآن لكبح انتشار الفيروس.

وأضاف أدهانوم أنه لا يؤيد إجلاء الرعايا الأجانب الموجودين حاليا في الصين، كما حث الناس على التزام الهدوء.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 106 حالات في الصين، كما يجري الإبلاغ عن حالات إصابة في عدد متزايد من الدول الأخرى.

المصدر: رويترز