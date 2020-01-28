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الشرطة الفرنسية تجلي مجددا مهاجرين من مخيم غير قانوني شمالي باريس

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الشرطة الفرنسية تجلي مجددا مهاجرين من مخيم غير قانوني شمالي باريس
Reuters BENOIT TESSIER
الشرطة الفرنسية تجلي مئات المهاجرين من مخيمات مؤقتة في باريس - أرشيف
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قالت الشرطة الفرنسية إنها بدأت مرة أخرى بإجلاء مهاجرين من مخيم غير قانوني بشمالي باريس، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ضغوطا لإظهار أنها تتخذ موقفا صارما من الهجرة غير الشرعية.

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وأضافت الشرطة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها بدأت في نقل المهاجرين من مخيم مؤقت في بورت ديبورفيليه يقع بشمالي العاصمة الفرنسية.

ومنذ إغلاق مخيم ضخم للمهاجرين في مدينة كاليه الواقعة بشمال غربي البلاد عام 2016، توافد المزيد من اللاجئين على العاصمة باريس التي ما تلبث أن تفض تجمعا للخيام حتى تظهر مخيمات في مناطق أخرى خلال بضعة أشهر.

المصدر: رويترز

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