الصين تحبذ عدم مغادرة أي أجنبي إقليم ووهان بؤرة تفشي "كورونا"

أعلنت السفارة الروسية في بكين أنها تبحث مع السلطات الصينية إمكانية إجلاء مواطنين روس من إقليم ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، وأوضحت أن بكين تفضل حتى الآن عدم مغادرة أي شخص الإقليم.

وقالت السفارة في بيان: "تتواصل السفارة الروسية في بكين مع السلطات الصينية بشأن تطبيق القيود في إقليم ووهان لمنع انتشار فيروس كورونا، ويجري بحث إمكانية خروج المواطنين الروس من هذا الإقليم".

وأشارت السفارة إلى أن السلطات الصينية تعهدت بتوفير جميع احتياجات المواطنين في الإقليم، وتفضل عدم خروج أي أجنبي من هذه المناطق، كما دعت السفارة رعاياها، إلى "التعامل مع هذا الوضع بتفهم وهدوء".

وأعلن عدد من شركات الطيران الروسية، الإثنين، تعليق الرحلات إلى الصين بسبب انتشار الفيروس القاتل هناك.

هذا ولا يزال عدد القتلى والمصابين في ارتفاع مطرد حيث أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 4515، وقد توفي منهم 106 أشخاص، وتمت معالجة 60 مصابا بالفيروس بشكل كامل.

المصدر: سبوتنيك