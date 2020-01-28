آخر مستجدات كورونا: عدد القتلى تجاوز المئة ودول الجوار تعزز إجراءاتها الوقائية

قتل 106 أشخاص في الصين جراء فيروس كورونا، وفق آخر إحصائية نشرتها السلطات الصينية، فيما تسعى العديد من دول الجوار إلى اتخاذ تدابير احترازية للوقاية من انتقال المرض إلى أراضيها.

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وأعلنت السلطات الصحة الصينية، الثلاثاء، تسجيل 4515 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 30 منطقة على مستوى المقاطعات، توفي 106 أشخاص منهم، بينما لا يزال 976 مريضا يرقدون في المستشفيات بحالة حرجة.

ولفتت إلى أن هناك 8 إصابات مؤكدة في هونغ كونغ، و7 إصابات في ماكاو و5 إصابات في تايوان.

الصين تعزز إجراءات الوقاية

وأرجأت وزارة التربية والتعليم الصينية، الفصل الدراسي لربيع عام 2020 جراء تفشي كورونا، من دون الكشف عن موعد محدد لعودة التلاميذ والطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قال الاثنين إنه يجب على الصين الاعتماد على الشعب للفوز بالمعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد.

من جهة أخرى، عززت الصين إمدادات المعدات الواقية لمكافحة فيروس كورونا، وأشارت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، إلى أن شركات المواد الطبية في الصين سارعت إلى العمل لإنتاج المعدات الطبية اللازمة، مثل الملابس الواقية والأقنعة لضمان التعامل الآمن مع فيروس كورونا.

إلى ذلك، أكدت تايلاند إصابة 6 أشخاص إضافيين بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين هناك إلى 14. وأشارت إدارة مكافحة الأمراض في البلاد إلى 5 من المصابين الجدد، تتراوح أعمارهم بين 6 و 70 عاما، جاؤوا من مقاطعة هوبي الصينية. وأكدت وزارة الصحة في تايلاند أن السلطات ستجري فحوصا لكل الوافدين من الصين.

اليابان تجلي رعاياها

بدورها، أعلنت اليابان أنها سترسل مساء الثلاثاء طائرة إلى مقاطعة ووهان لإجلاء رعاياها الراغبين في العودة إلى ديارهم، على أن تتخذ الحكومة ترتيبات لرحلات إضافية ستغادر إلى ووهان، الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن الطائرة يمكنها حمل 200 راكب، لكن هناك حوالي 650 مواطنا يابانيا يأملون بالعودة إلى بلادهم.

قيود على التأشيرات

أما الفلبين، فقد توقفت مؤقتا عن منح تأشيرات سياحية للمواطنين الصينيين للمساعدة في ضمان بقاء البلاد خالية من فيروس كورونا الجديد.

كذلك، أعلنت كازاخستان فرض قيود على التأشيرات للصينيين، وقالت إنها ستطلب شهادات طبية من المواطنين الصينيين الراغبين في الحصول على التأشيرة، وتوقفت عن إصدار تأشيرات إلكترونية لحماية سكانها من الإصابة بفيروس كورونا.

من الجدير ذكره، أنه تم تسجيل إصابات مؤكدة، في تايلاند، فيتنام، سنغافورة، اليابان، كوريا الجنوبية، نيبال، والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: رويترز+شينخوا