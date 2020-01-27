مسؤول: تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة أريانا الأفغانية الحكومية في إقليم غزنة وسط البلاد

أعلن مسؤول أفغاني، اليوم الاثنين، عن تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "أريانا" الأفغانية الحكومية في ولاية غزنة وسط البلاد.

وقال مصدر إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة طالبان، وتم إرسال قوات خاصة إلى المنطقة.

یوه سرچینه وايي چې دغه الوتکه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې لوېدلې او دغې سیمې ته ځانګړي ځواکونه استول کېږي. https://t.co/Jsxp4vp70K — TOLOnews (@TOLOnews) January 27, 2020

وقال خالقاد أكباري، عضو مجلس الولاية، إن الطائرة التي تحطمت في منطقة "ده ياك" في غزنة هي طائرة ركاب، طالبا من الحكومة المساعدة.

من جهتها، قالت وكالة الأناضول، إن حريقا شب في أحد أجزاء الطائرة قبل أن تسقط وعلى متنها 83 راكبا.

يتبع..