ماكرون يدشن تجديد "جدار الأسماء"

يدشن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تجديد "جدار الأسماء"، في مقاطعة باريس الرابعة، بعد أيام قليلة من زيارته إلى إسرائيل.

وحسبما نقلت جريدة " لو فيغارو" الفرنسية، فإن ماكرون سيفتتح تجديد "جدار الأسماء" في النصب التذكاري للهولوكوست، والذي تم افتتاحه أول مرة في يناير 2005، والمكون من ثلاثة جدران من حجارة القدس المحتلة، حيث نقشت عليها أسماء 76 ألف يهودي يعتقد أنه تم ترحيلهم من فرنسا إلى معسكرات نازية.

المصدر: جريدة لو فيغارو الفرنسية