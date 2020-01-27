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قرارات مكلفة تتخذها الصين لاحتواء فيروس "كورونا"

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قرارات مكلفة تتخذها الصين لاحتواء فيروس
Reuters
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أعلنت وزارة المالية الصينية، ولجنة الصحة الوطنية في البلاد (وزارة الصحة)، تخصيص 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

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الصين تخصص نحو 44 مليون دولار لبناء مستشفيات في
الصين تخصص نحو 44 مليون دولار لبناء مستشفيات في "ووهان الموبوءة"

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس في الصين، اليوم الاثنين، إلى 80 قتيلا، وأكثر من ألفي مصاب.

إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين تعتزم استثمار 300 مليون يوان (43.5 مليون دولار ) لبناء مستشفيات جديدة في مدينة ووهان لخدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد القاتل.

وأغلقت المزيد من الشركات الصينية الكبرى أبوابها وطلبت من الموظفين العمل من المنزل، في محاولة للحد من انتشار المرض.‎

المصدر: رويترز

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