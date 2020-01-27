الصين.. تمديد "عطلة الربيع" وإغلاق المدارس والجامعات لاحتواء "كورونا"

أعلنت الصين، الاثنين، تمديد عطلة العام الصيني الجديد، وإغلاق المدارس والجامعات، كإجراء يهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وبدأت العطلة في 24 يناير الجاري، وكان من المقرر أن تنتهي في 30 يناير، إلا أن السلطات مددتها حتى الثاني من فبراير.

وسترجئ الجامعات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ودور حضانة الأطفال في أنحاء البلاد بدء الفصل الدراسي لموسم الربيع حتى إشعار آخر.

وذكر المكتب العام لمجلس الدولة في إعلان أن الإجراء تم اتخاذه للتقليل على نحو فعال من التجمعات الكبيرة، ومنع تفشي الفيروس ولحماية سلامة الشعب الصيني وصحته بشكل أفضل.

أعلنت وزارة الصحة في الصين ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 80 شخصا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 2700 شخص.

المصدر: شينخوا