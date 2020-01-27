ظريف: إدارة ترامب أظهرت أنها لم ولن تلتزم بالمفاوضات والقوانين الدولية

شدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على أن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب أظهرا أنهما لم ولن يلتزما بنتائج المفاوضات وبالقوانين الدولية.

وقال ظريف في كلمة في المكتبة الوطنية بطهران، اليوم الاثنين: "الهجوم على المعالم الثقافية في بلادنا، إذا وقع، فهو هجوم على الإنسانية والتاريخ وجريمة لا تغتفر وفق القوانين الدولية"، مضيفا أن "تهديد الرئيس ترامب بقصف 52 موقعا ثقافيا إيرانيا يعد من أبرز الوقاحات بتهديد المعالم الثقافية في العالم"​​​.

وتابع ظريف:"تهديد ترامب بقصف معالمنا الثقافية يعد رمز للإرهاب الثقافي الدولي واستمرارا لانتهاك القوانين الدولية من قبل نظام هذا الرئيس".

ولفت ظريف إلى أن "الصمت الدولي حيال السلوك أحادي الجانب والالتفاف على القانون الدولي من قبل ترامب ظهر واضحا في الفترة الماضية"، مؤكدا أن رد الفعل السلبي لأوروبا حيال الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي أدى إلى تهديد أمريكا للدول الأوروبية.

المصدر: وكالات