منظمة أطباء بلا حدود: إنقاذ 184 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط

ذكرت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية أنه تم إنقاذ 184 من الرجال والنساء والأطفال ، منهم 102 تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية و الـ82 الآخرين في المياه الإقليمية التابعة لمالطا.

وتمت عمليات الإنقاذ عبر الفرق والسفن لمدة تصل إلى 72 ساعة.

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🔴BREAKING! #OceanViking has rescued 184 men, women & children from two rubber boats in distress tonight.



102 people were rescued 80 NM from #Libya & 82 in the Maltese SRR.



With five nighttime operations in less than 72 hours, the total of survivors now safely onboard is 407. pic.twitter.com/lDbhfHWiau — MSF Sea (@MSF_Sea) January 27, 2020

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة يأتون من دول إفريقية عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير شرعية، حيث تعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة الهجرة نقصا كبيرا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

المصدر: وكالات