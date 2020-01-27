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منظمة أطباء بلا حدود: إنقاذ 184 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط

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منظمة أطباء بلا حدود: إنقاذ 184 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط
Reuters
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ذكرت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية أنه تم إنقاذ 184 من الرجال والنساء والأطفال ، منهم 102 تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية و الـ82 الآخرين في المياه الإقليمية التابعة لمالطا.

وتمت عمليات الإنقاذ عبر الفرق والسفن لمدة تصل إلى 72 ساعة.

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وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة يأتون من دول إفريقية عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير شرعية، حيث تعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة الهجرة نقصا كبيرا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

المصدر: وكالات 

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