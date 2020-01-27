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طائرة ركاب إيرانية تخرج عن المدرج أثناء هبوطها في مطار ماهشهر جنوب البلاد

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طائرة ركاب إيرانية تخرج عن المدرج أثناء هبوطها في مطار ماهشهر جنوب البلاد
RT
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خرجت طائرة ركاب إيرانية، صباح اليوم الاثنين، عن المدرج أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوبي البلاد، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وأدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة وهي من طراز "بوينغ MD"، وأثار حالة من الهلع في صفوف الركاب، وكان على متنها 150 راكبا.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، إن طائرة ركاب إيرانية تعود إلى شركة "كاسبين" للطيران أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوب البلاد قادمة من العاصمة طهران، انحرفت عن مسارها في مدرج المطار و اصطدمت بجدار على حاشية المدرج، ولم تقع أي إصابات بين الركاب.

طائرة ركاب إيرانية تخرج عن المدرج أثناء هبوطها في مطار ماهشهر جنوب البلاد
RT
طائرة ركاب إيرانية تخرج عن المدرج أثناء هبوطها في مطار ماهشهر جنوب البلاد
RT

المصدر: RT

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