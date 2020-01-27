خرجت طائرة ركاب إيرانية، صباح اليوم الاثنين، عن المدرج أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوبي البلاد، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وأدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة وهي من طراز "بوينغ MD"، وأثار حالة من الهلع في صفوف الركاب، وكان على متنها 150 راكبا.

مراسلنا: طائرة ركاب إيرانية تخرج عن المدرج أثناء هبوطها في مطار ماهشهر جنوب البلاد دون وقوع إصابات

خرجت طائرة ركاب إيرانية، صباح اليوم الاثنين، عن المدرج أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوبي البلاد دون أن تسفر عن وقوع إصابات.https://t.co/D4e5PbK4Te#شاهد#إيران#حوادثpic.twitter.com/UOm39XVgKv — RT Arabic (@RTarabic) January 27, 2020

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، إن طائرة ركاب إيرانية تعود إلى شركة "كاسبين" للطيران أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوب البلاد قادمة من العاصمة طهران، انحرفت عن مسارها في مدرج المطار و اصطدمت بجدار على حاشية المدرج، ولم تقع أي إصابات بين الركاب.

#Iran’s Caspian airline emergency landing in the middle of the street in Mahshahr pic.twitter.com/3GcF64io2l — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 27, 2020

RT

RT

المصدر: RT