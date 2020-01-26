بوريل يعرب لتشاووش أوغلو عن قلقه إزاء التطورات في ليبيا

عبر رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، لوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، عن قلقه إزاء التطورات في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وليبيا.

وأوردت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، في بيان، أن بوريل، الذي جدد للوزير التركي تضامن الاتحاد الأوروبي مع بلاده بسبب الزلزال الذي ضربها، أكد استعداده، كممثل عن الاتحاد الأوروبي، للعمل مع جميع الشركاء الدوليين لجعل الشرق الأوسط ومنطقة الخليج "أكثر سلاما واستقرارا".

وتابعت الدائرة أن بوريل أعرب لتشاووش أوغلو عن قلقه إزاء الوضع الأمني على مشارف العاصمة الليبية طرابلس، والصعوبات في تحقيق وقف إطلاق النار والبدء بتسوية النزاع الليبي بطرق سياسية".

وبحسب البيان فقد اتفق الجانبان على "مواصلة الاتصالات من أجل العمل على معالجة هذه القضايا الملحة التي تؤثر على الاستقرار في المنطقة وبالتالي على أمن الاتحاد الأوروبي".

المصدر: إنترفاكس