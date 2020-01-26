سفير ألمانيا لدى موسكو: لقاء "النورماندي" قد يعقد في ميونخ في فبراير

لم يستبعد سفير ألمانيا لدى موسكو، غيزا أندرياس فون غاير، احتمال عقد دول رباعية "النورماندي" المعنية بتسوية الأزمة الأوكرانية، اجتماعا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، في فبراير المقبل.

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وقال السفير في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت" الروسية نشرت في عددها الصادر اليوم الأحد، "إن مؤتمر ميونخ للأمن هو الملتقى الأكبر لإجراء مشاورات حول أكثر القضايا السياسية والأمنية حدة بل وأهمها من وجهة النظر الاستراتيجية".

وتابع: "حبذا لو حضره وفد روسي مرموق مستعد للمشاركة في المناقشات بصورة نشطة".

وأضاف: "لا شك أن الموضوع الأوكراني ستكون له مكانة هامة في كثير من المناقشات، ومن المحتمل جدا أن بحثه سيكون ممكنا ضمن صيغة رباعية النورماندي"، مشيرا إلى أنه ليس في مقدوره حاليا تأكيد عقد هذا اللقاء.

ولم يحدد السفير مستوى اللقاء المحتمل للدول الأربع (روسيا، أوكرانيا، ألمانيا، فرنسا)، لكنه أشار إلى أن صيغة "النورماندي" هي التي مكنت من تحقيق تقدم ملموس في مسار التسوية في أوكرانيا، ومن مؤشرات ذلك فصل القوات في منطقة دونباس وتبادل الأسرى وتبني "مبدأ شتاينماير" الذي يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها لبناء هيكلية جديدة لمنطقة دونباس مقبولة لدى جميع الأطراف.

وتابع الدبلوماسي: "إنه زخم لا بد من الحفاظ عليه والمضي قدما في إعادة الثقة. ومن المهم أن يكون اللقاء الجديد معدا بصورة جيدة ودقيقة كما هو حال سابقه".

المصدر: تاس