خروج 5 ملايين شخص من مدينة صينية تعتبر مصدرا لسلالة "كورونا" الجديدة

ذكر عمدة ووهان الصينية، تجو سيانوان، أن 5 ملايين شخص غادروا المدينة إثر تفشي النوع الجديد لفيروس "كورونا"، مؤكدا أن عدد الإصابات بهذه السلالة هناك يتوقع أن يتجاوز 1800 حالة.

إقرأ المزيد

وقال تجو سيانوان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: "غادر نحو 5 ملايين من السكان ووهان بسبب عطلة تشونتزيه (عيد رأس السنة الصيني) والوباء. فيما بقي نحو 9 ملايين شخص في المدينة".

وتابع عمدة ووهان، التي تعتبر السوق فيها مصدرا لانتشار الفيروس، أن 2209 أشخاص ما زالوا يرقدون في المستشفيات المحلية قيد الاشتباه في إصابتهم، ولفت إلى أن "نتائج فحصهم لم يتم الحصول عليها بعد، لأن التحليلات تتطلب مزيدا من الوقت"، وذلك إضافة إلى 643 آخرين في المستوصفات يعانون من درجة الحرارة المرتفعة للجسم، وأشار إلى أن عدد المصابين المحتملين بـ"كورونا" في المدينة يتجاوز 2800 شخص.

وذكر أن التقديرات الحالية تشير إلى أنه يتوقع أن يتم تسجيل النوع الجديد من "كورونا" لدى 45% منهم، أي نحو 1300 شخص، وذلك فضلا عن 533 مريضا أكد الأطباء إصابتهم بالفيروس.

وحتى مساء الأحد، سجلت الصين أكثر من 2000 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" بينها 57 حالة وفاة، كما تم تأكيد وجود مصابين بهذه السلالة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

وقررت منظمة الصحة العالمية، في إعلان لها مساء الخميس الماضي، أن هذا التفشي يمثل حالة طارئة بالنسبة إلى الصين لكن ليس للعالم في هذه المرحلة.

المصدر: وكالات