مهارات كيم في الغولف وعظمة الصين.. عما تحدث ترامب في تسجيل مسرب؟

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن الفيديو المسرب الذي تحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "التخلص" من سفيرة واشنطن لدى أوكرانيا، يتضمن تصريحات أخرى مثيرة للجدل والاهتمام.

ويتطرق ترامب إلى مواضيع مختلفة في الفيديو الكامل الذي يستغرق نحو 80 دقيقة خلال مأدبة جمعت الرئيس مع متبرعين لحملته الانتخابية في فندق ترامب الدولي شهر أبريل 2018.

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وفي تصريح يبدو مهينا لحكومة كييف، تساءل ترامب بشأن "كم من الوقت ستستطيع أوكرانيا مواجهة روسيا عسكريا دون دعم أمريكي"، وذلك قبل أن يتحدث عن إمكانية "التخلص" من سفيرة واشنطن لدى كييف حينذاك ماريا يوفانوفيتش.

وشن ترامب أثناء المأدبة هجوما حادا على الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، متهما إياه بجر الولايات المتحدة إلى حروب في الشرق الأوسط تكلفها حاليا سبعة تريليونات دولار.

كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى موضوع التجارة، قائلا إن الصين "تمزق" الولايات المتحدة على مدى سنين ولا تزال ديون واشنطن أمامها تبلغ تريليوني دولار.

وفي هذا الصدد، وجه ترامب انتقادات شديدة اللهجة إلى منظمة التجارة العالمية، مشددا على أنها "تسمح للصين بفعل ما تفعله"، وتابع: "الصين لم تكن عظيمة قبل ظهور منظمة التجارة العالمية".

وأبلغ ترامب المتبرعين بسير الترتيبات للقائه الأول مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مؤكدا أنه حدد مكان وموعد القمة.

وبعد أن اقترح أحد الحاضرين تنظيم القمة في المدينة الذكية "سونغدو" بكوريا الجنوبية والتي تضم على وجه الخصوص ملعبا جيدا للغولف، قال ترامب في تعليق ساخر: "كما هو معروف، كيم جونغ أون لاعب رائع بالغولف"، وأثار هذا الكلام ضحكا واسعا.

كما تطرق ترامب إلى وضع وسائل الإعلام، قائلا إن "الصحف قد ماتت"، غير أن تلفزيون الكابل لا يزال "على ما يرام"، غير أنه كان سيموت أيضا لو خسر ترامب في الانتخابات الأخيرة.

وأعرب ترامب عن قناعته بأن السيناتور بيرني ساندرز كان سيصبح منافسا أخطر بكثير له من هيلاري كلينتون في الانتخابات الأخيرة.

وفي نهاية المأدبة سلم رجلا الأعمال من أصول أوكرانية، ليف بارناس وإيغور فورمان (اللذان ينفي ترامب حاليا معرفته لهما)، إلى الرئيس هدية "من كبير حاخامات أوكرانيا ومن حاخامات إسرائيليين"، وقارن بارناس ترامب بالسيد المسيح، واصفا إياه بالـ "مخلص لأوكرانيا".

المصدر: أسوشيتد برس