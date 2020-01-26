ليبرمان: ضم غور الأردن يحظى بدعم اجتماعي واسع ويجب التصويت عليه الأسبوع القادم

دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إلى طرح مشروع قانون خاص بضم غور الأردن في الكنيست للتصويت خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وأعرب ليبرمان الذي زار غور الأردن اليوم الأحد، على حسابه في "فيسبوك"، عن أمله في أن يصادق الكنيست على مشروع القانون هذا قبل نهاية الأسبوع القادم، مبديا مرة أخرى دعم حزبه لهذه المبادرة.

وذكّر ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوعده ضم غور الأردن وجميع المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحظى بدعم اجتماعي أكبر من أي خطة أخرى منذ "خطة آلون".

وشدد ليبرمان الذي يلعب حزبه دورا رئيسيا في جهود تشكيل الحكومة الجديدة على أنه إذا لم يجر التصويت الأسبوع القادم، فإن ذلك يعني أن نتنياهو لا ينوي المضي قدما في هذه الخطط "ولن تكون هناك سيادة لإسرائيل في غور الأردن أو أي مكان آخر".

وفي منشور آخر نشره أمس في "فيسبوك"، اتهم ليبرمان نتنياهو الذي توجه اليوم إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالهروب إلى الولايات المتحدة من التزاماته بفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن، مشيرا إلى أن "يوما واحدا وثلاث قراءات في الكنيست فقط تفصل الدولة العبرية عن تطبيق هذه الخطة".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + RT