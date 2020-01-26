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الإسرائيلية المدانة بتهريب المخدرات في روسيا تطلب العفو من بوتين

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الإسرائيلية المدانة بتهريب المخدرات في روسيا تطلب العفو من بوتين
Sputnik
الرئيس فلاديمير بوتين يصافح يافا يساكر والدة نعمة يساكر
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قالت نعمة يساكر، الإسرائيلية المدانة بتهريب المخدرات في روسيا، إنها قدمت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلبا للعفو عنها. وذكرت أنها قدمت عريضة بذلك من خلال إدارة مركز الاعتقال.

من جانبه قال مكتب محاماة Pen & Paper، الذي يدافع عن الفتاة الإسرائيلية: "ناقشنا اليوم مع نعمة تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الذي ذكر فيه أن العفو عنها مشروط بتقديمها طلب عفو شخصي. ونتيجة لمناقشتنا، قررت نعمة التقدم بطلب إلى الرئيس للعفو والإفراج عنها. وبالفعل قدمت الفتاة  هذا الطلب مكتوبا بالطريقة المحددة من خلال إدارة مركز الاحتجاز الذي توجد فيه. وتأمل نعمة وعائلتها والمدافعون عنها، أن يتخذ الرئيس الروسي قراره بهذا الخصوص بسرعة، وفقا لصلاحياته الدستورية".

في نوفمبر 2019، قام بطريرك القدس وسائر فلسطين ثيوفيلوس الثالث، بتسليم الرئيس بوتين رسالة من يافا يساكر والدة نعمة يساكر المحكومة في روسيا، وطلبت فيها العفو عن ابنتها.

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كذلك تلقى الرئيس بوتين، في وقت سابق رسائل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي روفلين ريفلين، تناشد روسيا العفو عن نعمة يساكر.

المصدر: نوفوستي

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