 
مباشر

مصرع شخصين وإصابة 7 بإطلاق نار داخل حانة في الولايات المتحدة

أخبار العالم

مصرع شخصين وإصابة 7 بإطلاق نار داخل حانة في الولايات المتحدة
Reuters KC
الشرطة الأمريكية في مكان إطلاق نار -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n5da

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون، فجر اليوم الأحد، إثر إطلاق نار داخل حانة في ولاية كارولينا الشمالية، جنوب شرقي الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
قتلى وجرحى بإطلاق نار في سياتل الأمريكية (فيديو)
قتلى وجرحى بإطلاق نار في سياتل الأمريكية (فيديو)

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن تود هاردي، المحقق في الولاية، أن الحادث وقع في إحدى الحانات بمدينة هارتسفيل في مقاطعة دارلينغ كاونتي، وتسبب بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.

وقال هاردي إنه سيتم في وقت لاحق اليوم الإدلاء بمزيد من المعلومات حول حادثة إطلاق النار، حيث لم ترد تفاصيل بعد بشأن حالات الجرحى أو أسباب وقوع الحادثة، أو عدد المنفذين.

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مكافحة الفساد السياسي