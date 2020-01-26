برلماني إيراني: الصندوقان الأسودان للطائرة الأوكرانية سيبقيان في البلاد

قال عضو البرلمان الإيراني فرج الله رجبي، إن الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة، سيبقيان في البلاد، وستقوم وزارة الطرق والتنمية الحضرية بدراسة المعلومات الموجودة فيهما.

ونقلت وكالة "تنسيم"، عن البرلماني الإيراني قوله اليوم: "الصناديق السوداء الخاصة بالطائرة الأوكرانية، التي تحطمت بالقرب من طهران، ستبقى في إيران وسيتم فك تشفيرها على الأراضي الإيرانية".

وأضاف رجبي: "تتلخص سياستنا، في أن الصندوقين الأسودين سيبقيان في بلادنا، وهنا بالذات سيتم فك تشفيرها".

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في يوم 22 يناير، قال وزير الطرق والتنمية الحضرية محمد إسلامي، إن فك تشفير "الصندوقين الأسودين" للطائرة الأوكرانية، سيتم في إيران.

وفي وقت سابق قال مدير مكتب الحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية، حسن رضائي فر، إن السلطات الإيرانية ستقدم إلى أوكرانيا معلومات عن تحليق الطائرة التي تحطمت بالقرب من طهران.

واعترفت إيران قبل ذلك، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ، يوم الأربعاء 11 يناير، وتسبب الحادث في مقتل 176 شخصا كانوا على متنها بعد وقت قصير على إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف.

المصدر: تاس