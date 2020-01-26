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اليابان تؤكد رابع حالة إصابة بفيروس كورونا

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اليابان تؤكد رابع حالة إصابة بفيروس كورونا
Reuters CGR
رجل يرتدي قناعا لتجنب انتقال فيروس كورونا
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أكدت السلطات اليابانية، اليوم الأحد، تسجيل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن وزارة الصحة اليابانية.

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وأفادت وزارة الصحة بأن الحالة المؤكدة سجلت لدى مواطن مقيم في مدينة ووهان الصينية ويبلغ من العمر 40 سنة، وقد وصل إلى اليابان في 22 يناير الجاري.

وأضافت أن المصاب بالفيروس أدخل إلى مستشفى بمقاطعة آيتشي، وسط البلاد، حيث تجري متابعة حالته الصحية.

وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قد قال إن سلطات بلاده ستقوم بإجلاء المواطنين اليابانيين من مدينة ووهان الصينية، إذا ما أبدوا رغبتهم في مغادرة المدينة.

المصدر: "رويترز"

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