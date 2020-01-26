جدال بين ترامب وظريف بعد تصريحات للأخير أثارت جدلا

دعا وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى عدم الاعتماد في سياسته الخارجية وقراراته على العناوين التي تنشرها وسائل الإعلام.

.@realdonaldtrump is better advised to base his foreign policy comments & decisions on facts, rather than @FoxNews headlines or his Farsi translators



To be better informed, he can read my entire interview (in English) https://t.co/eZR8NzuWXV



Too many words? Then just read this: pic.twitter.com/URkbUll49P — Javad Zarif (@JZarif) January 26, 2020

وقد أثارت تصريحات ظريف لصحيفة "شبيغل الألمانية"، والتي أعرب فيها عن استعداد طهران لاستئناف المفاوضات مع واشنطن حتى بعد اغتيال القائد في الحرس الثوري قاسم سليماني، جدلا وانتقادات شديدة، فيما اعتبر ترامب تصريحات الوزير الإيراني دعوة للتفاوض ورد عليها بالرفض.

وزیر امور خارجه ایران می گوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است اما می خواهد که تحریم ها برداشته شود. @FoxNews@OANN نه، مرسی! https://t.co/fWdjR1DcUc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

وقال ظريف، اليوم الأحد، في تغريدة، ردا على رفض ترامب: "يتعين على ترامب أن يعتمد في تعليقاته حول السياسة الخارجية، وقراراته، على الحقائق وليس على عناوين فوكس نيوز والمترجمين من اللغة الفارسية".

ونشر ظريف مقطعا من نص تصريحه لصحيفة "دير شبيغل"، وأشار إلى أن ترامب ليس على دراية بهذا التصريح، داعيا إياه إلى الاطلاع عليه.

المصدر: RT