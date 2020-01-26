في خطوة غير متوقعة.. ميغان "تخون" صديقتها أوبرا!

تستعد ميغان ماركل لإجراء أول مقابلة تلفزيونية لها مع مقدمة البرامج الأمريكية، إيلين ديغينيريس، في خطوة غير متوقعة، خاصة أن كل الأنظار كانت متجهة نحو أوبرا وينفري المقربة منها.

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وأخبرت ميغان دائرتها المصغرة من الأصدقاء أنها تخطط لإعطاء أول مقابلة لها لإيلين وليس لأوبرا، بحسب مصادر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت المصادر أن اختيار ميغان لإيلين كان بسبب أن الأخيرة "تتفهم ألمها ومعاناتها"، وأن ميغان "تشعر بتقارب روحيهما".

والتقى الاثنان بالصدفة قبل سنوات في ملجأ للكلاب في لوس أنجلوس حيث شجعت إيلين ميغان على تبني أول كلب لها، وظلتا على اتصال.

وكانت إيلين و"زوجتها" بورتيا دي روسي قد زارتا الزوجين الملكيين في العاصمة البريطانية لندن، من أجل تهنئتهما على ولادة طفلهما آرتشي.

وقالت إيلين ديغينيريس عن الزوجين الملكيين في إحدى حلقات برنامجها: "أرى الهجوم الذي تعرضا له، وهذا غير منصف، فكلاهما متواضع للغاية، ويبذلان الكثير من الخير للعالم".

ومنذ ظهور قرار الزوجين هاري وميغان بالتخلي عن صفتهما الملكية كثر الحديث عن احتمال ظهورهما مع أوبرا، خاصة أنها من أوائل المشاهير الداعمين لقرار التخلي، مما جعل البعض يتهمها بأنها المحرض الرئيسي وراء تفكيك العائلة المالكة.

كما أن أوبرا تربطها علاقة وطيدة بوالدة ميغان وبالأمير هاري،​ حيث كشفت في مقابلة تلفزيونية أنها تعمل مع الأمير على مشروع المسلسل الوثائقي عن الصحة العقلية الذي سيتم إطلاقه في عام 2020 عبر تلفزيون أبل.

ورغم كل هذه المعطيات والتوقعات، قررت ميغان أن تعطي السبق بمقابلتها الأولى للمذيعة إيلين، الأمر الذي اعتبره البعض "صفعة" لأوبرا.

المصدر: ديلي ميل