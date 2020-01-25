أردوغان يعد ببناء منزل لكل من بقي دون مأوى جراء الزلزال

وعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تبني حكومة البلاد على وجه السرعة منازل بديلة لتلك التي دمرها الزلزال القوي في شرق البلاد، لكي لا يبقى أحد من المتضررين دون مأوى.

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وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في تشييع جنازة سيدة وابنها، فقدا حياتهما بالزلزال: "سبق أن شهدنا العديد من الزلازل إلا أن شعبنا نجح في تجاوز هذه المحن عبر التحلي بالصبر".

وأضاف: "كدولة وشعب نبذل وسنبذل كل ما بوسعنا حتى النهاية، وسنواصل العمل على رفع كل هذه الأنقاض، وسنبني على وجه السرعة مباني بديلة لتلك التي دمرها الزلزال ولن نترك أحدا دون مأوى".

ووصل أردوغان، في وقت سابق من السبت، إلى ولاية ألازيغ المنكوبة جراء الزلزال حيث قام بجولة تفقدية بين أنقاض المباني المنهارة في قضاء سيفريجه، الذي يعتبر مركزا له.

وتعرضت مناطق شرق تركيا، مساء أمس الجمعة، لزلزال تراوحت قوته من 6.7 إلى 7 درجات على عمق 10 كيلومترات.

والسبت أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال إلى 29 قتيلا و1466 مصابا.

المصدر: الأناضول + وكالات