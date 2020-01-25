روحاني يقترح المساعدة على أردوغان والحكومة الإيرانية تأمر الطوارئ بالتأهب

عرض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، المساعدة في التعامل مع تبعات الزلزال القوي الذي ضرب أمس الجمعة شرق تركيا.

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وذكرت الرئاسة الإيرانية أن روحاني بعث رسالة إلى أردوغان قال فيها: "أثار الزلزال في ولاية ألازيغ وسقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح جراءه حزنا وأسى عميقين. أعرب باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا عن خالص التعازي لفخامتكم وللشعب التركي الشقيق وأتمنى الصبر لأسر الضحايا".

وشدد روحاني على أن الحكومة الإيرانية "على استعداد كامل لتقديم المساعدات للناس في المناطق المنكوبة جراء الزلزال".

من جهته، أمر وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، مؤسسة الحالات الطارئة في بلاده بالتأهب استعدادا لإرسال فرق خاصة إلى منطقة الزلزال حال تلقت طلبا من تركيا.

بينما قالت مصادر دبلوماسية، لوكالة "الأناضول" إن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، تلقى اتصالا من نظيريه الإيراني، محمد جواد ظريف، للتعبير عن التعزية والتضامن.

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وتعرضت مناطق شرق تركيا، مساء أمس الجمعة، لزلزال تراوحت قوته من 6.7 إلى 7 درجات وقع على عمق 10 كيلومترات.

والسبت أعلن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال إلى 29 قتيلا و1466 مصابا.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مؤكدا أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.

المصدر: RT + وكالات