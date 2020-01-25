نتنياهو: لدينا فرصة لن تعود وترامب أكبر صديق لإسرائيل على مدى التاريخ

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن "صفقة القرن"، التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "فرصة لن تعود" بالنسبة إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء اليوم السبت عشية زيارته إلى واشنطن: "فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة في التاريخ ولا يجوز تفويتها. لدينا اليوم في البيت الأبيض صديق لإسرائيل أكبر من أي وقت مضى ولذلك لدينا اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى".

وأضاف نتنياهو: "أتحدث مع الرئيس ترامب وفريقه منذ 3 سنوات حول احتياجاتنا الأمنية والوطنية الأكثر حيوية والتي يجب شملها في أي تسوية سياسية. لقيت آذانا صاغية في البيت الأبيض لتلك الاحتياجات ولذا إنني مليء بالأمل بأننا نقف على حافة لحظة فارقة في تاريخ دولتنا".

وتابع: "أغادر البلاد إلى واشنطن وأحس بأنني أحمل رسالة كبيرة ومسؤولية كبيرة وفرصة كبيرة لن تعود وذلك من أجل ضمان مستقبل إسرائيل".

ويتوجه نتنياهو إلى واشنطن بدعوة من ترامب ليجري محادثات، يوم 28 يناير، في البيت الأبيض بشأن خطة السلام الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".

ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة تفاصيل البعد السياسي لهذه المبادرة في اليوم ذاته، وسط تسريبات كثيرة تشير إلى أن الخطة تنص على تنازلات كبيرة من قبل الطرف الفلسطيني.

كما دعا ترامب إلى واشنطن منافس نتنياهو، زعيم تحالف "أزرق-أبيض"، بيني غانتس، الذي أعلن اليوم السبت أنه سيلتقي سيد البيت الأبيض يوم الاثنين.

المصدر: RT