غانتس: أقبل دعوة ترامب وخطته منعطف للتقدم نحو اتفاق إقليمي تاريخي

أعلن زعيم تحالف "أزرق-أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، عن قبوله دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لزيارة واشنطن من أجل مناقشة "صفقة القرن"، واصفا إياها بالمنعطف التاريخي.

وقال غانتس، المنافس الأساسي لرئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي وزعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم السبت، "خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب ستدخل التاريخ كمنعطف مهم ليرسم الطريق أمام أطراف فاعلة مختلفة في الشرق الأوسط للتقدم نحو اتفاق إقليمي تاريخي".

وتابع غانتس: "اتخذت قرارا لقبول الدعوة التي وجهها الرئيس ترامب للقائه شخصيا يوم الاثنين المقبل باعتباري زعيما لأكبر حزب معارض في إسرائيل".

وسبق أن وجه ترامب لكل من غانتس ونتنياهو، دعوة لزيارة البيت الأبيض من أجل مناقشة خطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتي تستعد الولايات المتحدة لإعلانها قريبا.

وأفاد البيت الأبيض، في وقت سابق، بأن نتنياهو سيلتقي ترامب يوم 28 يناير، مشيرا إلى أن غانتس قبل أيضا الدعوة لكن دود تحديد موعد لزيارته.

من جانبها، قالت مصادر مطلعة، إن زعيم تحالف "أزرق-أبيض" التابع لمعسكر الوسط كان يجري مشاورات بشأن ما إذا يجب عليه قبول دعوة الرئيس الأمريكي.

وذكرت واشنطن أنها تنوي الكشف عن البعد السياسي لخطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعروفة باسم "صفقة القرن"، يوم الثلاثاء المقبل.

وسبق أن أكدت مصادر عدة أن هذه المبادرة تنص على تنازلات سياسية كثيرة من الجانب الفلسطيني لمصلحة إسرائيل مقابل إغراءات اقتصادية، كما أنها لا تشمل صيغة حل الدولتين التي كانت تعتبر سبيلا وحيدا لحل الصراع بموجب قرارات الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات