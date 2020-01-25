 
مباشر

زلزال يضرب جزيرة فانكوفر التي انتقل إليها هاري وميغان

أخبار العالم

زلزال يضرب جزيرة فانكوفر التي انتقل إليها هاري وميغان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n595

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة فانكوفر الكندية التي يقيم فيها الأمير هاري وميغان ماركل.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال، الذي وقع قبالة الساحل الغربي للجزيرة الليلة الماضية.

من جانبه طمأن المركز القومي الأمريكي للتحذير من تسونامي، من عدم احتمال أن تضرب الجزيرة موجة تسونامي، في أعقاب الزلزال الذي شعر به سكان جزيرة فانكوفر ومدينة مترو فانكوفر.

وصل هاري مع زوجته، إلى كندا هذا الأسبوع بعد انتهاء الاجتماع الملكي الطارئ لمناقشة مستقبله وميغان، وذلك بعد إعلان الزوجين أنهما سيتوقفان عن ممارسة واجباتهما الملكية، ما يعني أنهما سيتوقفان عن استخدام ألقاب صاحب السمو الملكي وسيسددان 3.14 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب التي أُنفقت على منزل كوتيج فروغمور. كما أعلنا اقتسام وقتهما بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية.

إقرأ المزيد
الملكة إليزابيث تعلن تجريد الأمير هاري وزوجته الألقاب الملكية
الملكة إليزابيث تعلن تجريد الأمير هاري وزوجته الألقاب الملكية

وشوهد هاري وميغان في الجزيرة المذكورة، وهما يتنزهان في الغابة. وقالت وسائل الإعلام المحلية، إنهما يعيشان في منزل كبير يطل على خليج مدينة سانيتش خارج مدينة فيكتوريا في الطرف الجنوبي للجزيرة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مكافحة الفساد السياسي