ترامب يواجه اتهامات بسرقة شعار القوات الفضائية الأمريكية من "ستار تريك"!

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة لموجة تعليقات وسخرية وانتقادات، بعد أن تبين أن شعار القوات الفضائية الأمريكية الجديدة، يشبه كثيرا شعارا آخر من مسلسل "ستار تريك".

ونشر ترامب شعار القوات الفضائية للولايات المتحدة التي تم تشكيلها العام الماضي على حسابه في "تويتر"، وهو يضم كوكبا محاطا بمدار خلف جسم أبيض مثلث الشكل.

وتم تبني هذا الشعار تحت إشراف ترامب شخصيا، "بعد التشاور مع قادتنا العسكريين العظماء ومصممين وآخرين"، كما ذكر الرئيس في التغريدة.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

غير أن المغردين في "تويتر" سرعان ما لفتوا إلى أن هذا الشعار متطابق تقريبا مع شعار قيادة الأسطول الفضائي لـ"اتحاد الكواكب الموحدة" من مسلسل "ستار تريك" الخيالي العلمي المشهور.

You ripped off Star Trek! pic.twitter.com/5VlSVa5JyY — thenightbreak (@thenightbreak) January 24, 2020

وفي موجة تعليقات سخرية، رجح مغردون أن الإدارة الأمريكية سرقت الشعار، وستواجه قريبا دعاوى قضائية من قبل القائمين على المسلسل الشعبي.

Swell, now taxpayers get to pay for lawyers when you're sued by Paramount and the Roddenberry estate... pic.twitter.com/hd7RM20BYZ — Ned Pyle (@NerdPyle) January 24, 2020

وذكر الممثل جورج تاكي الذي أدى أحد أهم الأدوار في "ستار تريك" على حسابه في "تويتر"، تعليقا على الشعار الجديد: "ننتظر بعض عوائد الملكية الفكرية من ذلك".

Ahem. We are expecting some royalties from this... https://t.co/msYcJMlqjh — George Takei (@GeorgeTakei) January 24, 2020

من جانبه، غرد الممثل الآخر من المسلسل، روبرت بيكاردو: "كنت أعتقد أن الصين هي من لا تحمي الملكية الفكرية"، ووافق معه مخرج بعض حلقات المسلسل، جوناثان فراكس.

I thought it was China that didn’t protect intellectual property rights. pic.twitter.com/AQAZ7YD7b0 — Robert Picardo (@RobertPicardo) January 24, 2020

Thank you Doctor , you speak truth https://t.co/JBPcmcNVLc — Jonathan Frakes (@jonathansfrakes) January 25, 2020

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