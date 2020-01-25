شركات السياحة الروسية الكبرى تعلق بيع الرحلات إلى الصين

قالت رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا، إن الشركات السياحية الروسية الكبيرة، أوقفت بيع الرحلات السياحية إلى الصين، وذلك وفقا لتوصيات صدرت من جانب السلطات الروسية ذات الشأن.

وأضافت الرابطة في بيانها: "وفقا لتوصيات الوكالة الفدرالية للسياحة - روس توريزم، للمواطنين الروس بعدم السفر إلى الصين حتى استقرار الأوضاع الصحية هناك، قامت عدة شركة سياحية كبرى في روسيا، بوقف بيع الرحلات إلى الصين اعتبارا من 24 يناير الجاري".

ونوهت الرابطة، بأن الحديث يدور عن شركات: Anex Tourو Tez Tourو"إنتوريست".

وأشارت الرابطة، إلى أنه لم يتم حتى الآن، منع الرحلات الجوية من روسيا إلى الصين.

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ونقلت وكالة "تاس"، عن مصدر في "روس توريزم"، أنه لا يجري النظر في الوقت الراهن، في موضوع إجلاء السياح الروس من الصين.

في وقت سابق، أوصت "روس توريزم"، المواطنين الروس بعدم السفر إلى الصين، حتى استقرار الأوضاع هناك​​​. وقالت إن المواطن يستطيع استعادة كامل ثمن الرحلة بدون أي خسارة، عند إلغائه لها.

بالإضافة إلى ذلك أوصت الوكالة، السياح الروس الموجودين بالفعل في الصين، من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا الجديد، باتباع توصيات الهيئات الصحية المختصة، وعدم مغادرة الفنادق (باستثناء النقل إلى المطار الذي تنظمه شركة تنظيم الرحلات).

المصدر: تاس