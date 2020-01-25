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موسكو تأسف لانضمام اليابان إلى "هوس التجسس" المعادي لروسيا

أخبار العالم

موسكو تأسف لانضمام اليابان إلى
Sputnik
مدينة طوكيو
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قالت السفارة الروسية في طوكيو، في بيان وزع اليوم، إن "موسكو تأسف لأن اليابان انضمت إلى حملة المضاربات المعادية لروسيا، بشأن موضوع التجسس".

وأضافت السفارة في بيان لها نشرته على صفحتها في "فيسبوك": "نأسف لانضمام الجانب الياباني إلى موضة المضاربات الغربية المعادية لروسيا حول موضوع التجسس".

وانتقدت السفارة الروسية، نشر مثل هذه الأخبار، عبر وسائل الإعلام دون اللجوء إلى قنوات الاتصال الرسمية.

وقالت: "التواصل عبر وسائل الإعلام، يبقى ممارسة سيئة وعقيمة لا تجلب إلا الضرر".

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وجاء بيان السفارة الروسية، على خلفية معلومات ظهرت في وقت سابق، في وسائل الإعلام اليابانية، أفادت بأن "موظفين في البعثة التجارية الروسية باليابان تسلموا معلومات تجارية سرية مسروقة.

المصدر: تاس

 

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