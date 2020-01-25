ميركل تتعهد بزيادة الدعم المالي الأوروبي لتركيا في قضية الهجرة

وافقت المستشارة الألمانية على تلبية مطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بزيادة الدعم المالي الذي تتلقاه أنقرة من الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاق الهجرة المبرم بينهما عام 2016.

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وأكدت ميركل، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع أردوغان أمس الجمعة، عقب محادثات ثنائية بينهما في اسطنبول، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم دعما إضافيا إلى تركيا لمساعدتها في تحمل عبء استضافة أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري في أراضيها.

ولم تكشف ميركل عن المبلغ الذي ستدفعه بروكسل إلى أنقرة خارج حدود الستة مليارات يورو المتفق عليها بين الطرفين، بموجب الصفقة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي عام 2016، بغية وقف تدفق المهاجرين إلى القارة العجوز.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنها أبدت أثناء اللقاء مع أردوغان استعدادها للمساهدة ماديا في تحسين الوضع الإنساني لألوف اللاجئين الجدد الفارين من القتال في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، مشيرة إلى إمكانية دعم بناء مآوي مؤقتة وسريعة التجهيز لهؤلاء المتوجهين نحو الحدود التركية.

وسبق أن اتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا بعدم بذل الجهود الكافية لمساعدة تركيا في تحمل عبء استضافة اللاجئين، مهددا بـ"فتح أبواب أوروبا" أمام المهاجرين ما لم تزد بروكسل دعمها المالي لأنقرة.



المصدر: الأناضول