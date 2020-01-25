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تركيا.. إنقاذ امرأة اتصلت بفرق الإسعاف من تحت الأنقاض بعد 17 ساعة من الزلزال

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تركيا.. إنقاذ امرأة اتصلت بفرق الإسعاف من تحت الأنقاض بعد 17 ساعة من الزلزال
Reuters
زلزال تركيا
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أفادت وكالة أنباء "الأناضول"، السبت، بأنه تم إنقاذ سيدة أجرت اتصالا هاتفيا مع فرق الإسعاف من تحت الأنقاض، بعد 17 ساعة من الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ، شرق تركيا أمس الجمعة.

يأتي ذلك، بينما أفاد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 22، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملها لإنقاذ عدد من العالقين تحت الأنقاض.

وضرب زلزال قوي، بقوة 6.9-7 درجات على مقياس ريختر، شرق تركيا، وشعر سكان بعض المدن العراقية والسورية واللبنانية بهزاته الإرتدادية.

المصدر: الأناضول+ يني شفق

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لحظة الزلزال