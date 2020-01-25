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الرئيس الصيني يعقد اجتماعا لمكتبه السياسي بشأن تدابير مكافحة انتشار فيروس "كورونا"

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الرئيس الصيني يعقد اجتماعا لمكتبه السياسي بشأن تدابير مكافحة انتشار فيروس
Reuters
الرئيس الصيني- أرسيف
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عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، اجتماعا لمكتبه السياسي بشأن تدابير مكافحة انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.

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وأعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم، تسجيل 1287 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، بينها 237 إصابة في حالة حرجة.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن تفشي الإصابة بفيروس "كورونا" أدى إلى 41 حالة وفاة، بينها 39 حالة في مقاطعة هوبي بوسط الصين وحالة واحدة في مقاطعة خبي بشمالي الصين وحالة واحدة أخرى في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين.

كما تم تسجيل 1965 حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة أن تفشي الوباء امتد إلى مقاطعة تشينغهاي، ليرتفع عدد المناطق المتأثرة على مستوى المقاطعات بالصين إلى 30.

إضافة إلى ذلك، تم تسجيل 10 إصابات مؤكدة في هونغ كونغ وماكاو وتايوان.

كما تم تسجيل 4 حالات إصابة مؤكدة في تايلاند، 3 إصابات في اليابان، إصابتين في كوريا الجنوبية، إصابتين في الولايات المتحدة، إصابتين في فيتنام، 3 إصابات في سنغافورة، إصابتين في فرنسا، وإصابة واحدة في نيبال.

المصدر: رويترز+ شينخوا

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